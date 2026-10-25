Carlos Fraga, el ‘cirujano de las mezclas’ que marcó una época en la radio ecuatoriana

Fue una de las figuras vinculadas a los inicios de Radio Canela y dejó una huella en los espacios de entretenimiento radial.

Carlos Fraga, conocido como el ‘cirujano de las mezclas’, falleció a los 25 de octubre de 2026 en un triple choque ocurrido en San Antonio de Pichincha, parroquia rural de Quito.

Su muerte generó reacciones entre quienes compartieron con él en la radio y los oyentes que siguieron su trayectoria.

🚨 https://t.co/cIM9p5TSvu 👉Así fue el fatal siniestro donde murió el DJ Carlos Fraga en San Antonio de Pichincha https://t.co/zPtsFqRGSg — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 25, 2026

Carlos Fraga y sus inicios en Radio Canela

Fraga fue una de las figuras vinculadas a los primeros años de Radio Canela, emisora en la que desarrolló buena parte de su carrera.

Nació en Ibarra, pero construyó su trayectoria profesional en Quito, donde se ganó el reconocimiento de la audiencia por su estilo, su sentido del humor y su habilidad para combinar canciones.

El ‘cirujano de las mezclas’ que conquistó a los oyentes

Sus primeros acercamientos a las mezclas musicales ocurrieron de manera artesanal, con casetes y cinta adhesiva, antes de que las herramientas digitales transformaran el trabajo de los DJ.

Con el tiempo, esa habilidad se convirtió en una de sus principales características y le dio el apodo de ‘cirujano de las mezclas’. En Radio Canela participó en programas como ‘A filo de cama’ y ‘Radiación Temprana’, espacios en los que acompañaba a los oyentes con música y entretenimiento.

A lo largo de su carrera, Fraga trabajó junto a reconocidas figuras de la radio ecuatoriana, entre ellas el Pato ‘Fortuny’, Iván Morales, conocido como ‘Cuchito’, Stefany Tejada, Juan Fernando Laso, Eduardo Andino, Renato Márquez, Liz Rivadeneira y Diego Castro.

También compartió espacios con Nicolás Espinoza, Pablo King, Kerly Morán y Jerónimo Meneses, entre otros comunicadores.