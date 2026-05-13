Ecuador recomienda vacunarse contra el sarampión para viajar a las sedes del Mundial 2026

MSP hace un llamado a la vacunación para prevenir el saramíón, sobre todo a quienes asistan al Mundial 2026.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) recomienda a los ciudadanos que planean viajar al Mundial 2026 vacunarse contra el sarampión.

Esta recomendación se debe al aumento de brotes de esta enfermedad en Estados Unidos, México y Canadá, con el objetivo de prevenir la reintroducción del virus en Ecuador.

La recomendación también sucede debido a la alerta emitida por el Ministerio de Salud de Perú que indicó que el país vecino ya registra 17 casos de sarampión.

"El MSP informa que, tras la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud del Perú, se mantienen activos los protocolos de vigilancia y prevención en todo el territorio nacional", indicó en un cominicado.

Ecuador aún no registra casos confirmados

Indicó además que, la alerta responde a la confirmación de transmisión de sarampión en Puno, al sureste de Perú, donde se han identificado 15 casos.

El MSP indica que en Ecuador no registra casos confirmados de sarampión. Sin embargo, añade que, debido al alto flujo migratorio, comercial y turístico, el riesgo de importación del virus es latente.

Recuerda además, que el sarampión puede provocar ceguera, neumonía o encefalitis y hace un llamado a la vacunación como "única protección efectiva".

MSP exhorta a vacunarse según el siguiente esquema: