Un bus de la Metrovía se incendió cerca del Cementerio General de Guayaquil

Un bus de la metrovía que circulaba en el sentido centro-norte se incendió en Guayaquil.

Un bus de la Metrovía se incendió en la mitad de la calle la tarde de este sábado 21 de marzo de 2026 cerca del Cementerio General de Guayaquil.

El articulado se movilizaba desde el centro hacia el norte de la ciudad cuando quedó envuelto en llamas. La humareda alarmó a quienes estaban cerca del lugar.