Cadena perpetua para el hombre que arrolló con un auto una marcha en Múnich en 2025

Un hombre arrolló a una multitud durante una marcha en 2025.

La justicia alemana condenó este jueves 6 de agosto de 2026 a un afgano a cadena perpetua por el ataque en el que embistió con un vehículo una marcha sindical en Múnich en 2025 y causó dos muertos y unos 40 heridos.

El Tribunal Regional Superior de Múnich destacó la "gravedad especial" del delito cometido por el hombre de 25 años, identificado únicamente como Fahrad N.

Este jueves, el juez se mostró convencido de que el acusado arrolló deliberadamente a los manifestantes por detrás con su auto.

El presidente del tribunal, Michael Höhne, declaró que el lugar del crimen era "un verdadero campo de destrucción".

Condenado por dos homicidios

La sentencia sigue las peticiones de la Fiscalía Federal, mientras que la defensa había solicitado 15 años de prisión y el ingreso en un hospital psiquiátrico.

Fahrad N. fue finalmente condenado por dos homicidios y 23 intentos de homicidio, un caso más de lo que había solicitado la fiscalía.

También se le imputaron 19 cargos de lesiones graves y tres de lesiones intencionales.

El 13 de febrero de 2025, la capital bávara se preparaba para recibir a los líderes de todo el mundo que acudían a la Conferencia sobre Seguridad (MSC), mientras Alemania entraba en la recta final de las elecciones legislativas.

Esa mañana, unas 1.400 personas marchaban por el centro de la ciudad convocadas por el sindicato de servicios Verdi. Al volante de un BMW Mini, el joven afgano rebasó a la policía que escoltaba la movilización y se estrelló deliberadamente contra la multitud.

El acusado logró recorrer 23 metros hasta que su vehículo quedó inmovilizado.

Aficionado al fisicoculturismo, el hombre llegó a Alemania a los 15 años como menor no acompañado y tenía su permiso de residencia renovado.

Era catalogado como "perfectamente integrado" a la sociedad local hasta su radicalización bajo la influencia de clérigos afganos, a quienes había visto en las redes sociales en los meses previos al ataque, según los investigadores.

Al considerar a los países occidentales "responsables del sufrimiento de la población musulmana en Afganistán y en Oriente Medio", el refugiado creía que debía "matar a personas elegidas al azar en Alemania", añadieron.