¡Golpe a 'Los Lagartos'! 13 detenidos en el sur de Guayaquil por extorsiones y sicariato

Una operación policial ejecutada la madrugada de este jueves en Guayaquil dejó 13 personas detenidas y la desarticulación de una presunta estructura vinculada al grupo delictivo Los Lagartos.

La intervención, denominada Operación Tracker, comenzó alrededor de las 04:30 con 14 allanamientos simultáneos en distintos sectores del sur de Guayaquil.

Según informó la Policía Nacional, el objetivo fue desarticular un presunto brazo armado de Los Lagartos, organización que, de acuerdo con las investigaciones, operaba bajo la estructura conocida como Tiburones Mafia 18.

En el operativo participaron 150 policías y 16 fiscales, quienes ingresaron a inmuebles ubicados en Proletarios Sin Tierra, Pablo Neruda, Molina de Frank, La Cristal y El Mosquito.

Estos sitios, según las autoridades, eran utilizados para planificar y ejecutar actividades delictivas.

Extorsiones y otros delitos investigados

De acuerdo con la información oficial, la estructura investigada se dedicaba principalmente a extorsionar a comerciantes, empresas y pequeños negocios, exigiendo pagos que iban desde USD 300 hasta USD 1 000 bajo amenazas de muerte o ataques armados contra los establecimientos.

Las investigaciones también relacionan al grupo con sicariatos, secuestros, desapariciones, robo de vehículos, tráfico de armas y microtráfico de drogas.

Además, la Policía indicó que el proceso investigativo permitió vincular a esta organización con el secuestro y desaparición de un ciudadano y con el robo de un taxi.

Detenidos y cooperación internacional

Como resultado del operativo fueron detenidas 13 personas. Entre ellas figuran:

Anthony Isaac Segura Valdez , quien registra antecedentes por extorsión y procesos por robo.

, quien registra antecedentes por extorsión y procesos por robo. Luis Gabriel Segura Navarro , con antecedentes por tenencia ilegal de armas y falsificación de moneda.

, con antecedentes por tenencia ilegal de armas y falsificación de moneda. Xiomara Lilibeth Cortez Segura, con un antecedente por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

Los demás aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes.

La Policía también informó que la investigación permitió identificar un intento de expansión de esta estructura hacia Chile, donde buscaba establecer vínculos con organizaciones criminales.

El trabajo conjunto con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), permitió que uno de sus integrantes fuera expulsado y deportado a Ecuador para enfrentar el proceso judicial correspondiente.