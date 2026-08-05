Betty la fea, temporada 3: Vuelve el 'Cuartel de las Feas' en el nuevo avance oficial

Beatriz Pinzón Solano se encontrará con el cuartel de las feas en la tercera entrega de la serie.

La historia de Beatriz Pinzón continúa. Prime Video presentó un nuevo avance de la tercera temporada de Betty la fea: La historia continúa, que llegará a la plataforma el próximo 28 de agosto de 2026 bajo el título Betty la fea: Más fea que nunca.

El adelanto vuelve a poner a Beatriz Pinzón Solano, interpretada por Ana María Orozco, en el centro de una historia que mezcla los problemas de Ecomoda con los conflictos personales que todavía mantiene con Armando Mendoza, interpretado por Jorge Enrique Abello.

La nostalgia tendrá un papel clave en la nueva entrega de la popular novela colombiana.

Entre las novedades destaca el esperado regreso de El Cuartel de las Feas, además de personajes como Michel, el Francés y Román, cuyas apariciones buscan reforzar el componente nostálgico que ha caracterizado a la secuela desde su lanzamiento.

Esta vez estarán juntas nuevamente Berta, Sandra, Aura María, Sofía y Mariana, reuniendo a los cinco personajes que formaron parte del grupo en la telenovela original.

La nueva temporada continuará explorando la relación entre Betty y Armando, mientras la protagonista enfrenta nuevos desafíos personales y profesionales.

La trama también tendrá como escenario el regreso de Betty a Bogotá para asistir al desfile de despedida de Hugo Lombardi, situación que servirá para reencontrarla con varios personajes de su pasado.

La producción estará disponible de forma exclusiva en Prime Video para su audiencia internacional y apuesta por combinar nuevas historias con el regreso de figuras icónicas que convirtieron a Yo soy Betty, la fea en uno de los mayores fenómenos de la televisión latinoamericana.