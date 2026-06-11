Acusado en juicio por muerte de Maradona dice que el exfutbolista era su ídolo

El coordinador de enfermeros de la internación domiciliaria que terminó con la muerte de Diego Maradona aseguró este jueves 11 de junio que nunca tuvo acceso a la casa ni comunicación con el entorno del ídolo, en el juicio en el que es imputado por su fallecimiento en 2020.

"Yo nunca tuve acceso a la casa, nunca ingresé. No conocía a nadie", dijo Mariano Perroni, acusado por el deceso de Maradona el 25 de noviembre de 2020 durante una internación domiciliaria posterior a una neurocirugía.

"Jamás me imaginé que Maradona iba a morir", dijo Perroni, quien junto a otros seis profesionales de la salud comparte la acusación de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía causar la muerte del exfutbolista.

Se prevé que la audiencia se extienda hasta julio

Durante sus casi tres horas de testimonio, Perroni recordó que no solo no previó el fatal desenlace del ídolo sino que estaba entusiasmado por tener que cubrir a uno de los enfermeros a fin de año.

"Se acercaban las fiestas y yo iba a cubrir año nuevo. Iba a pasar año nuevo con Diego Armando Maradona, que yo lo tenía en un cuadro en mi habitación, era mi ídolo. ¿Cómo yo voy a esperar este desenlace fatal?", dijo entre lágrimas el profesional de la salud.

En la audiencia número 17 de este proceso también declaró Víctor Stinfale, abogado y amigo de Maradona, que participó en la reunión en la que se decidió la internación domiciliaria. "Se hicieron muy mal las cosas" en esa internación, señaló.

Desde el inicio del juicio en abril, varios testigos expertos señalaron al tribunal que la casa donde estaba Maradona carecía de equipos e insumos elementales para una internación.

El proceso se realiza en dos audiencias semanales y se espera que se extienda al menos hasta julio de 2026.