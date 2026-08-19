¡Una carretera cubierta de calamares! Más de 20 toneladas se derramaron tras volcamiento en EE.UU.

Multan a un conductor tras derramar una carga de 20 toneladas de calamares en Estados Unidos

Un camión que transportaba más de 20 toneladas de calamares volcó en una carretera de Rhode Island, Estados Unidos.

El accidente ocurrió alrededor de las 09:30 del 17 de agosto en Pt. Judith Road, en Narragansett, Rhode Island.

Según la Policía de Narragansett, el camión con remolque circulaba por una curva cuando el remolque se desprendió de la cabina y terminó volcado sobre un costado.

El vehículo transportaba una carga completa de más de 20 toneladas de calamares que debían ser trasladados hasta una planta procesadora ubicada fuera de la ciudad. Tras el volcamiento, una parte considerable de la carga terminó sobre la carretera.

Derrame provocó cierre de la vía

El derrame de los calamares obstruyó todos los carriles de circulación y provocó importantes problemas de tránsito.

Las autoridades mantuvieron el cierre de la carretera durante varias horas mientras se realizaban las labores para retirar la carga y despejar la vía.

Conductor fue multado

La Policía Estatal de Rhode Island multó al conductor por no asegurar correctamente la carga que transportaba el camión.

Las autoridades no reportaron otros vehículos involucrados en el accidente y a pesar del aparatoso incidente, el conductor y un pasajero resultaron ilesos.