49 conductores detenidos por manejar en estado etílico en Quito en una semana

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) intensificó los controles en diferentes sectores de Quito y, en apenas una semana, 49 conductores fueron aprehendidos por manejar en estado etílico.

Los procedimientos se realizaron entre el lunes 10 y el domingo 16 de agosto de 2026, como parte de los operativos desplegados para detectar a personas que circulan después de consumir alcohol.

¿Qué pasa si conduces bajo los efectos del alcohol?

En Ecuador, conducir en estado de embriaguez no implica únicamente una multa. Dependiendo del nivel de alcohol detectado, el conductor puede enfrentar reducción de puntos en la licencia, privación de la libertad y una sanción económica.

¿Qué dice la Ley?

El artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece diferentes sanciones según la cantidad de alcohol por litro de sangre.

Para conductores particulares, las penas pueden ir desde cinco hasta 30 días de privación de libertad, además de multas y pérdida de puntos.

En el caso de conductores de transporte público, comercial o de carga, la normativa establece un límite más estricto y sanciones específicas.

Los controles continuarán en Quito

La AMT mantiene operativos en distintos puntos de la capital para identificar conductores que circulen bajo los efectos del alcohol y reducir el riesgo de siniestros de tránsito.

La recomendación de las autoridades es directa, si una persona consume alcohol, no debe conducir. Utilizar transporte público, taxi o designar a un conductor que no haya bebido puede evitar un siniestro y también las sanciones establecidas en la ley.