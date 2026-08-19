¿Quién es alias 'Gato Jeremy', el sobrino de 'Colón Pico' capturado en el norte de Quito?.

Una investigación de varias semanas liderada por la Dirección General de Inteligencia (DGI) y la Policía Judicial (PJ) permitió asestar un golpe a la estructura delictiva organizada 'Los Lobos' en Quito.

Un operativo táctico llevado a cabo en el sector de Pomasqui, al norte de Quito, culminó con la aprehensión de dos sujetos.

Asimsimo, un menor de edad fue aíslado e incautaron un arsenal de armas y municiones.

El principal objetivo de la intervención fue identificado como Jeremy B., de 22 años, alias 'Gato Jeremy'.

Evidencias halladas en la detención de alias 'Gato Jeremy', el sobrino de 'Colón Pico'. Foto: Policía Nacional

Es considerado por la Policía Nacional como un Individuo de Interés Penal Relevante (IIPR).

También era identificado como un operador financiero-logístico de la facción liderada por su tío, Fabricio Colón Pico.

Perfil y roles de alias 'Gato Jeremy'

Alias 'Gato Jeremy' no era un integrante común dentro de las filas de 'Los Lobos'. y hombre de confianza para transmitir las disposiciones emitidas desde prisión.

Debido a su vínculo familiar directo con 'Colón Pico', el joven de 22 años actuaba como el brazo ejecutor.

"Alias 'Gato Jeremy' gestionaba transacciones delictivas e incluso financieras de esta estructura. Cumplía funciones operativas criminales, de financiamiento y apoyo logístico. Es una persona de confianza y objetivo de valor intermedio" Pablo Luna, jefe de la Policía Judicial de Quito.

A pesar de su corta edad, 'Gato Jeremy' ya registra antecedentes penales por tenencia ilegal de armas de fuego y por ataque y resistencia.

Vehículo hallado durante la detención de alias 'Gato Jeremy', el sobrino de 'Colón Pico'. Foto: Policía Nacional

Las investigaciones revelaron que manejaba el flujo de dinero producto de actividades ilícitas como el microtráfico.

También el cobro de 'vacunas' a comerciantes, la extorsión y el tráfico de autopartes robadas

Así opera la 'Mafia Colón Pico'

Dentro de 'Los Lobos', la facción conocida internamente como la 'Mafia Colón Pico' o la banda de los Pico utiliza un esquema estratégico de camuflaje.

La actividad delictiva se desarrollaba en el corazón comercial del Centro Histórico de Quito.

Específicamente en áreas de alto flujo como San Roque, El Tejar, Los Túneles, La Marín y Cantuña, de acuerdo con la Policía.

El movimiento criminal se generaba, mientras sus líderes residían en zonas residenciales tranquilas del norte de la urbe.

Armas incautadas durante la aprehensión de alias 'Gato Jeremy', el sobrino de 'Colón Pico'. Foto: Policía Nacional

Para no levantar sospechas entre los vecinos de Pomasqui, la organización utilizaba vehículos de alta gama con vidrios polarizados.

Esto les permitían mimetizarse en el entorno social y movilizarse de forma imperceptible.

Indicios incautados

Durante el allanamiento de tres inmuebles vinculados a esta célula delictiva, la fuerza pública logró recabar los siguientes elementos de convicción:

Armamento: 2 armas de fuego (incluida una pistola calibre 9 mm), 2 alimentadoras y 24 cartuchos sin percutir.

2 armas de fuego (incluida una pistola calibre 9 mm), 2 alimentadoras y 24 cartuchos sin percutir. Movilidad: 1 vehículo de alta gama retenido para peritajes.

1 vehículo de alta gama retenido para peritajes. Tecnología y simbología: Varios teléfonos móviles y altares dedicados a la 'Santa Muerte'.

En el lugar de la intervención también fue detenido Jeraldo Javier M. (18 años), quien no registraba antecedentes penales previo a este operativo.

Por su parte, un menor de edad fue puesto bajo el resguardo de la DINAPEN en calidad de aislado.

La Policía investiga si el menor estaba siendo reclutado o adiestrado para ejecutar trabajos de sicariato.

"Los detenidos serán procesados inicialmente por tenencia y porte ilegal de armas de fuego, delito sancionado con penas de 1 a 3 años de prisión según el COIP, sin perjuicio de las nuevas causas por extorsión y delincuencia organizada que se sumen" Germán León, comandante subrogante de Quito.

Plan de Protección Quito

León también destacó que la ubicación exacta de los sospechosos fue posible gracias a la articulación entre las denuncias ciudadanas y el Plan de Protección Quito .

Las autoridades recordaron a la población que pueden denunciar actividades sospechosas.

Así también la presencia de personas ajenas a sus urbanizaciones escaneando el código QR disponible en sus cédulas de identidad.

De igual manera, recordaron, que puede hacerlo llamando de forma confidencial a la línea 1800 DELITO (335486) o al 131.