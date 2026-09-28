China retoma su “diplomacia del panda” con la llegada de dos ejemplares a Estados Unidos

Ping Ping y Fu Shuang llegaron desde China al Zoológico de Atlanta como un regalo por 10 años.

Dos pandas gigantes llegaron este 27 de septiembre a Atlanta, Estados Unidos , en una nueva muestra de la denominada “diplomacia del panda”, una estrategia que China ha utilizado durante décadas para fortalecer vínculos con otros países.

Los ejemplares son Ping Ping , un macho, y Fu Shuang , una hembra. Ambos viajaron desde Chengdu en un Boeing 777 especialmente acondicionado y aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta antes de ser trasladados al zoológico de la ciudad.

Un avión transportaba a los pandas Ping Ping y Fu Shuang llegó a Atlanta el domingo 27 de septiembre de 2026. FedEx.

¿Qué es la “diplomacia del panda”?

China utiliza desde hace décadas a los pandas como un símbolo de buena voluntad y cooperación internacional.

Durante buena parte del siglo XX los animales fueron entregados como regalos diplomáticos, pero desde 1984 el modelo cambió hacia préstamos temporales vinculados también con programas de conservación.

Uno de los ejemplos más conocidos ocurrió en 1972, cuando China entregó los pandas Ling-Ling y Hsing-Hsing a Estados Unidos después de la visita histórica del presidente Richard Nixon a Pekín.

En 1972, China regaló a Estados Unidos los pandas Ling-Ling y Hsing-Hsing tras la histórica visita del presidente Richard Nixon a Pekín. AP.

Desde entonces, estos animales se convirtieron en uno de los símbolos más visibles de la relación entre ambos países.

Un préstamo por 10 años

Ping Ping y Fu Shuang permanecerán en Atlanta durante 10 años, como parte de un nuevo acuerdo de investigación y conservación firmado entre el Zoo Atlanta y la China Wildlife Conservation Association.

Durante su estancia se espera que participen en programas de reproducción para contribuir a la conservación de la especie, actualmente clasificada como vulnerable.

Atlanta se convierte así en uno de los tres zoológicos de Estados Unidos que albergan pandas gigantes y en el único del sureste del país con estos animales.

Llegan tras una nueva etapa de diálogo entre China y EE.UU.

La llegada ocurrió pocos días después de una reunión entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump en Washington, en un momento en el que ambas potencias mantienen conversaciones sobre comercio, inteligencia artificial y otros temas de la relación bilateral.

Aunque los acuerdos de pandas están formalmente vinculados con investigación y conservación, históricamente su envío ha sido interpretado también como una herramienta de poder blando de Pekín para acompañar períodos de acercamiento diplomático.

En 2024, Atlanta había despedido a los cuatro pandas que permanecían en el zoológico, poniendo fin a una etapa de 25 años de cooperación. La llegada de Ping Ping y Fu Shuang abre ahora un nuevo capítulo de esa relación.