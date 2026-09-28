Fiscalía reactivará el juicio contra esposa e hija de ‘Fito’ tras su captura en Colombia

La Fiscalía General del Estado informó que se reanudará el juicio contra Inda Peñarrieta y Michelle Macías, esposa e hija de alias ‘Fito’, luego de que ambas fueran detenidas en Colombia el 27 de septiembre de 2026.

Las dos mujeres son procesadas por presunto lavado de activos dentro del denominado caso ‘Blanqueo Fito’ y permanecían prófugas, por lo que tenían una notificación roja de Interpol (Policía Internacional).

En marzo de 2026, la jueza de la causa llamó a juicio a 17 personas y cuatro empresas por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

Sin embargo, el juicio no puede desarrollarse en ausencia de los procesados que se encontraban prófugos. Con la captura de Peñarrieta y Macías, la etapa de juicio podrá reanudarse para ellas.

"En marzo de 2026, fueron llamadas a juicio; sin embargo, esta etapa estaba suspendida para ellas, pues estaban prófugas. Tras su captura, el proceso penal se reanudará", indicó Fiscalía en sus redes sociales.

¿Qué es el caso 'Blanqueo Fito'?

La investigación del caso ‘Blanqueo Fito’ comenzó el 3 de abril de 2024, a cargo de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía, a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).

El informe alertaba sobre presuntas irregularidades financieras relacionadas con el círculo familiar de alias ‘Fito’, identificado por Fiscalía como cabecilla de ‘Los Choneros’.

El 28 de mayo de 2026, un Tribunal condenó a seis personas y dos empresas por lavado de activos. Cinco de los sentenciados recibieron 10 años de prisión, mientras que otro fue condenado a 7 años. Para las dos empresas se ordenó su disolución y liquidación.

Según la Fiscalía, durante el proceso se demostró que el entorno familiar de alias ‘Fito’ habría blanqueado USD 17,3 millones en el Sistema Financiero Nacional entre 2016 y 2024. El fallo también estableció una multa equivalente al triple del monto lavado.

La Fiscalía sostiene que los recursos investigados tendrían un presunto origen en actividades ilícitas como narcotráfico, microtráfico, secuestro, extorsión, sicariato y robo, entre otros delitos atribuidos a estructuras vinculadas con alias ‘Fito’.