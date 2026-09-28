Fallece Benjamin Satterley, conocido como PAC y exestrella de WWE, a los 40 años

La lucha libre está de luto. Este domingo 27 de septiembre de 2026, la empresa All Elite Wrestling (AEW) confirmó el repentino fallecimiento del luchador profesional británico Benjamin Satterley, mundialmente conocido en los cuadriláteros como PAC, y anteriormente como Neville durante su paso por WWE. Tenía 40 años.

La noticia ha generado gran conmoción, debido a que Satterley subió al ring apenas un día antes de su muerte. El sábado 26 de septiembre de 2026, PAC disputó su último combate frente al mexicano Andrade El Ídolo durante el evento All Out celebrado en Chicago.

A través de sus canales oficiales, AEW emitió un breve comunicado lamentando la pérdida: "All Elite Wrestling se entristece en anunciar el fallecimiento de Benjamin Satterley, también conocido como Pac". Ni la compañía ni su círculo íntimo han revelado las causas de su deceso.

Nacido el 22 de agosto de 1986 en Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Satterley forjó una carrera de más de dos décadas que lo llevó a competir en las principales promociones del mundo. Su estilo aéreo, agilidad y asombrosa capacidad atlética le valieron el apodo de "El hombre que la gravedad olvidó".

Alcanzó notoriedad global en WWE bajo el nombre de Neville, donde se coronó Campeón de NXT y dominó la división de peso crucero.

Tras su salida de la empresa, se unió a AEW en 2019, adoptando una faceta más implacable bajo el apodo de "The Bastard". En esta promoción, logró conquistar el Campeonato Internacional de AEW y fue dos veces Campeón Mundial de Tríos.