Una fuerte tormenta azota el noreste de Estados Unidos

Nueva York, Boston y Filadelfia se encuentran en la trayectoria de esta tormenta

Intensas precipitaciones y potentes vientos azotaron el noreste de Estados Unidos el sábado, 26 de septiembre del 2026, al fortalecerse una tormenta de una intensidad poco habitual para la temporada, lo que provocó la cancelación de cientos de vuelos y cortes eléctricos para miles de hogares.

Nueva York, Boston y Filadelfia se encuentran en la trayectoria de esta tormenta que, según las autoridades, podría causar graves inundaciones costeras.

"Prepárense de inmediato para una inundación significativa en las zonas bajas cerca de la costa", que pueden suponer "carreteras sumergidas y daños en viviendas y comercios", advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en su último boletín.

INFO> Un potente sistema de baja presión en las costas de Nueva York y Nueva Jersey están provocando anegamientos e inundaciones en esas ciudades.

> Actualmente toda la ciudad de Nueva York se encuentra bajo alerta por posibles inundaciones.

> Las ráfagas ena costa pueden ser… pic.twitter.com/Coxiz0w0XP — Juan Ayoroa (@JuaniAyoroaOK) September 26, 2026

Más de 95 000 hogares y comercios en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island y Pensilvania se encontraban sin electricidad a las 15H00 locales (20H00 GMT) del sábado, según el sitio especializado poweroutage.com.

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, indicó que la tormenta afectaba ya a la ciudad de Nueva York y la isla de Long Island.

"La lluvia ya empezó" y "se espera mucha más", señaló Hochul en una rueda de prensa.

Long Island podría registrar hasta 15 cm de precipitaciones en los próximos días. También se esperan olas de más de seis metros en algunos lugares, añadió.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, advirtió a los residentes de la ciudad más poblada de Estados Unidos sobre las fuertes ráfagas de viento y la posibilidad de fallas eléctricas. "No viajen si no es necesario", indicó.

Cientos de vuelos ya fueron cancelados, incluidos 253 solo en el aeropuerto Logan de Boston, según el sitio especializado Flight Aware.

Grandes aerolíneas como American, United y JetBlue emitieron alertas de viaje que permiten a los pasajeros cambiar sus vuelos sin cargos.

En Long Island, Nueva York, se ha registrado un intenso oleaje a causa de una tormenta inusual que amenaza con dejar severas inundaciones en varias regiones del noreste de Estados Unidos.



📹: Cortesía pic.twitter.com/2iNGFcUcb9 — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) September 27, 2026

En la sede de la ONU en Manhattan, donde los líderes de todo el mundo están reunidos para la Asamblea General, se pidió a los medios de comunicación que retiraran el material situado en el exterior debido a las fuertes ráfagas de viento.

Varios eventos culturales también tuvieron que ser cancelados, como el festival Global Citizen en Nueva York.

"La seguridad debe ser la prioridad", declararon los organizadores de este evento en Central Park, donde debían presentarse, entre otros, Lenny Kravitz, Lauryn Hill y Alicia Keys.

En algunas zonas del estado de Massachusetts, incluido Boston, también se espera el equivalente a más de un mes de precipitaciones.

Tras el gran revuelo en torno a su gira, los conciertos de fin de semana del cantante pop británico Ed Sheeran cerca de Boston fueron cancelados debido a la tormenta, que podría generar ráfagas de viento de hasta 105 kilómetros por hora a lo largo de la costa de Nueva Inglaterra.

Algunas zonas costeras de Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Delaware y Nueva Jersey ya han registrado inundaciones esta semana.

Estas tormentas en el noreste de Estados Unidos, llamadas "nor’easters", pueden producirse a lo largo de todo el año, pero son más frecuentes entre el otoño y principios de la primavera.