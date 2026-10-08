'Gracias por todo': cientos de personas despiden a Maricarmen en Madrid

Aitana López no dudó en acercarse al campamento de activistas por el derecho a la vivienda en el centro de Madrid para rendir homenaje a Maricarmen Abascal tras su muerte, con una vela con la inscripción: "Gracias por todo, nunca te olvidaremos".

Esta estudiante de moda de 25 años, todavía conmocionada, quiso sumarse a los jóvenes que desde hace diez días mantienen un campamento improvisado con cerca de un centenario de tiendas de campaña en la Puerta del Sol, convertido en epicentro simbólico de la crisis de la vivienda en España.

"Es que todo lo ha empezado ella", explica Aitana, en referencia a la ola de protestas que sacude el país desde el desahucio de la octogenaria, el pasado 23 de septiembre.

Este jueves 8 de octubre de 2026, una marcha en su memoria partirá a las 18:00 local desde este campamento hasta el antiguo domicilio de Maricarmen Abascal, fallecida el miércoles 7 de octubre por la noche en el hospital donde había sido ingresada tras su desahucio.

"¿Qué más tiene que pasar para que haya un cambio de verdad? Porque parece que nos tenemos que morir todos para que empezar a pasar algo aquí", se pregunta, frente a un pequeño altar compuesto de velas y pancartas.

"La abuela de todo un país" y "La lucha continúa" son algunos de los mensajes escritos en cartones esparcidos por el suelo, entre ramos de rosas.

A media mañana, una decena de personas, algunas visiblemente emocionadas, se detuvieron ante el memorial, mientras los turistas se abren paso entre las velas y las tiendas de campaña.

El viernes pasado, el Congreso español tumbó un paquete de medidas destinado a frenar la crisis de la vivienda presentado por el gobierno del presidente Pedro Sánchez, que incluía suspender los desahucios de personas vulnerables.

Ante el bloqueo parlamentario, el dirigente socialista convocó elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.

"Es una mujer que se la ha utilizado políticamente por unos y por otros", sentencia Juana Sotillos, una jubilada de 68 años.

Hace unos meses, Maricarmen Abascal había relatado al medio elDiario.es sus años de lucha para intentar evitar ser desahuciada de la vivienda después de que fuera adquirida por una empresa inmobiliaria que aumentó considerablemente el alquiler.

"Esta lucha me ha costado la salud, no puedo ni mantenerme en pie", denunció entonces.

El jueves por la mañana, incluso antes de la manifestación que debe concluir allí por la noche, numerosas velas, flores y mensajes de homenaje habían sido depositados bajo un árbol, al pie de su edificio.