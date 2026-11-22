Un niño suplicó por su vida durante una llamada de emergencia en Plant City.

Una llamada al 911 dejó al descubierto los momentos previos a una tragedia familiar en Plant City, Florida, Estados Unidos.

El jueves 19 de noviembre de 2026, un hombre mató a tiros a su esposa y a sus tres hijos pequeños dentro de su vivienda. Después, se quitó la vida.

Las autoridades investigan el caso como un asesinato-suicidio.

La súplica de un niño durante la llamada al 911

El sheriff del condado de Hillsborough, Chad Chronister, relató que la llamada ingresó a las 15:29 del jueves y permaneció abierta.

Durante la comunicación se escuchó una discusión, varios disparos y la voz de un hombre que dijo: “Lo siento, amigo”.

Luego, uno de los niños suplicó: “Papá, por favor no me dispares. Papá, por favor no me mates”, antes de que se escuchara otro disparo.

El hombre fue identificado como Isaac Luechtefeld, de 34 años, y su esposa como Raquel Luechtefeld, también de 34 años.

Las víctimas menores tenían 1, 3 y 5 años. Según la reconstrucción presentada por el sheriff, el padre disparó primero contra sus tres hijos, después mató a su esposa y finalmente se quitó la vida.

La llamada de emergencia se recibió a las 15:29 y los agentes llegaron a la vivienda, ubicada en la cuadra 1700 de Sparkman Road, a las 15:40.

Al ingresar, encontraron a los cinco integrantes de la familia sin vida, todos con heridas de bala.

¿Qué se sabe sobre la familia y el motivo de la tragedia?

La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough informó que la familia llevaba cerca de un año viviendo en esa vivienda de Plant City.

Durante ese periodo, las autoridades no habían recibido llamadas de emergencia relacionadas con el domicilio.

Además, el sheriff señaló que ninguno de los dos adultos tenía antecedentes penales.

Hasta este domingo 22 de noviembre, las autoridades no habían informado qué motivó al hombre a cometer los asesinatos ni si existían conflictos previos dentro de la familia.

El sheriff Chronister también señaló que el caso afectó profundamente a los agentes que llegaron a la vivienda y al operador que recibió la llamada al 911.