Delcy Rodríguez exige actuar contra jueces que cobran por la amnistía en Venezuela

Familiares de presos políticos denunciaron cobros en dólares en algunos tribunales para entregarles la notificación que otorga la libertad plena a sus allegados como parte de la Ley de Amnistía, aprobada en febrero de 2026.

La normativa contempla un período de 27 años, pero señala que se concederá la amnistía a personas vinculadas con 13 hechos ocurridos en 13 años distintos, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos.

Varias personas tenían medidas cautelares

Según Rodríguez, más de 9 000 personas han sido beneficiadas, cuando el pasado 22 de abril eran 8 616, de las cuales la gran mayoría tenía medidas cautelares que restringían su libertad.

La mandataria afirmó que tiene una "visión distinta" de Venezuela y que conoce "más a profundidad los problemas" del país gracias al trabajo del Programa por la Convivencia Democrática y la Paz creado el pasado enero de 2026.