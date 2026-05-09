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Internacional

Delcy Rodríguez exige actuar contra jueces que cobran por la amnistía en Venezuela

La Presidenta de Venezuela exige actuar contra jueces corruptos. 

Rodríguez pide tener bajo la lupa a jueces que cobren por amnistía

EFE

Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

09 may 2026 - 18:36

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Familiares de presos políticos denunciaron cobros en dólares en algunos tribunales para entregarles la notificación que otorga la libertad plena a sus allegados como parte de la Ley de Amnistía, aprobada en febrero de 2026.

La normativa contempla un período de 27 años, pero señala que se concederá la amnistía a personas vinculadas con 13 hechos ocurridos en 13 años distintos, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos.

Varias personas tenían medidas cautelares

Según Rodríguez, más de 9 000 personas han sido beneficiadas, cuando el pasado 22 de abril eran 8 616, de las cuales la gran mayoría tenía medidas cautelares que restringían su libertad.

La mandataria afirmó que tiene una "visión distinta" de Venezuela y que conoce "más a profundidad los problemas" del país gracias al trabajo del Programa por la Convivencia Democrática y la Paz creado el pasado enero de 2026.

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