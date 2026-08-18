Guayaquil: Hombre falleció tras caer de un balcón cuando intentaba recuperar unas llaves
El trágico accidente ocurrió la noche del lunes durante la lluvia en la cooperativa Siete Lagos. La víctima cayó de cabeza hacia la calzada tras perder el equilibrio en un techo.
Guayaquil: Hombre falleció tras caer de un balcón cuando intentaba recuperar unas llaves.
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Actualizada:
18 ago 2026 - 09:30
Un hombre falleció la noche de este lunes 17 de agosto de 2026 tras caer desde el primer piso alto de una vivienda en la cooperativa Siete Lagos , en el sur de Guayaquil.
El accidente ocurrió pasadas las 19:00, en momentos en que se registró una intensa lluvia en la zona.
Saturación por lluvia y caída fatal
Según testimonios de vecinos, el ciudadano aceptó subirse a un techo para ingresar por una ventana y ayudar a recuperar unas llaves que quedaron atrapadas en el interior del inmueble.
Debido a que la superficie estaba mojada por las precipitaciones, el hombre resbaló, perdió el equilibrio y cayó de cabeza hacia la calle.
Habitantes del sector intentaron brindarle auxilio, pero la gravedad del impacto le provocó la muerte instantánea.
Alrededor de las 20:00, agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio para coordinar la emergencia y cercar el área.
Un equipo especializado de la Dinased y Criminalística ejecutó la recolección de indicios y las pericias correspondientes para descartar otras hipótesis.
Aislamiento de la escena
El cuerpo permaneció en la calzada mientras las autoridades tomaban declaraciones a testigos.
Traslado a la morgue
Pasadas las 23:00, personal del Servicio de Medicina Legal realizó el levantamiento del cadáver para trasladarlo a la morgue de la ciudad
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