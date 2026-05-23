Elevan a más de 200 muertos por epidemia de ébola en el Congo

La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo se propaga rápidamente, según la OMS

La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) ha causado más de 200 muertes, según el balance más reciente publicado por el Ministerio de Salud este sábado 23 de mayo de 2026.

Los decesos están entre los 867 casos sospechosos registrados.

Hasta el momento se han producido 204 muertes en tres provincias de este extenso país de África Central, probablemente causadas por el virus.

La agencia Sanitaria de la Unión Africana advirtió este sábado que diez países africanos corren el riesgo de verse afectados por el virus del ébola, además de la República Democrática del Congo (RDC).

Varios países están en riesgo

"Tenemos diez países en riesgo" en verso afirmó el presidente de África CDC, Jean Kaseya, durante una conferencia de prensa.

Esos países son Sudán del Sur, Ruanda, Kenia, Tanzania, Etiopía, Congo, Burundi, Angola, la República Centroafricana y Zambia, explicó.

El ébola provoca una fiebre hemorrágica mortal, pero el virus, que ha causado más de 15.000 muertes en África en los últimos 50 años, es menos contagioso que el covid o el sarampión.

Ante la ausencia de una vacuna y de un tratamiento contra la cepa Bundibugyo del virus, responsable del actual brote, las para intentar frenar su propagación se basan en la adopción de barrera y en la detección rápida de los casos.