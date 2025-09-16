Conmoción por la desaparición y asesinato de dos ecuatorianos en España; el caso se investiga

La Guardia Civil española está a cargo de la investigación de la desaparición y posterior asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón.

La Guardia Civil española investiga el asesinato de dos ecuatorianos, José Patricio Chango Heredia, de 43 años, y Edwin Guillermo Cambal Chicaiza, de 32.

Ambos fueron reportados como desaparecidos el pasado 16 de abril y los fueron hallados sin vida el 29 de agosto del 2025, en Mazarrón, una localidad mediterránea española donde residían.

Los cuerpos fueron encontrados descuartizados y enterrados bajo una cama, en una estructura subterránea. José Patricio era padre de cuatro hijos y Edwin Guillermo de dos; ambos trabajaban en construcción y compartían vivienda en Mazarrón.

El lunes 1 de septiembre del 2025, las fuerzas de seguridad detuvieron a una persona por su presunta implicación en la desaparición de los dos hombres ecuatorianos. El principal sospechoso es Carlo P., un ciudadano colombiano con antecedentes penales.

Especialistas de Criminalística se desplazaron de Madrid a la casa donde vivían los ecuatorianos para analizar restos humanos hallados en la excavación subterránea. El juzgado que investiga el caso declató en reserva las diligencias.

Por su parte, la comunidad latinoamericana que reside en Mazarrón organizó una colecta para financiar la repatriación de los cuerpos a Ecuador. El evento solidario busca alcanzar los 9 000 euros para cubrir los gastos funerarios y de traslado.