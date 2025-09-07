Manta: Hallan dos cuerpos en los terrenos donde se planificó construir la Refinería del Pacífico

Imagen aérea de los terrenos de la fallida Refinería de Pacífico, en Manabí.

La violencia golpeó una zona rural de Manta. Este domingo 7 de septiembre del 2025 fueron encontrados los cuerpos de dos personas acribilladas.

Este macabro hallazgo se dio en los terrenos donde se proyectaba la construcción de la Refinería del Pacífico, en la vía que conduce a la comuna El Aromo, en Manabí.

Conductores que pasaban por el sector fueron quienes dieron la alerta al ECU-911, tras observar a las víctimas tendidas sobre la maleza.

Según los primeros datos de la Policía Nacional, los hombres presentaban múltiples impactos de bala y tenían las manos y pies atados.

Al llegar al lugar, agentes policiales y personal de Medicina Legal hallaron varios casquillos de arma de fuego calibre 9 milímetros, que fueron recogidos como parte de los indicios para la investigación.

El coronel José Luis Erazo, jefe policial del distrito Manta, confirmó que los cuerpos fueron trasladados al Centro Forense de Manta, donde se practicará la autopsia legal. Las víctimas no portaban documentos de identidad