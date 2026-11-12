10 candidatos buscan la Alcaldía de Quito: estos son sus perfiles y propuestas de gobierno

La campaña electoral se desarrolla del 12 al 26 de noviembre de 2026.

La campaña electoral arrancó en Ecuador este jueves, 12 de novbiembre del 2026, y 10 candidatos competirán por dirigir el Municipio de Quito en las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.

La lista reúne a figuras que ya han ocupado cargos públicos, participaron en procesos electorales anteriores o desarrollaron actividades en ámbitos como la comunicación, el derecho, el mundo empresarial y la gestión social.

Los aspirantes preparan sus actividades proselitistas, que comenzó este jueves 12 de noviembre y terminará el jueves 26.

Durante ese periodo podrán presentar sus propuestas y buscar el respaldo de los electores.

¿Quiénes son los candidatos a la Alcaldía de Quito?

Candidato, Pabel Muñoz

Pabel Muñoz Candidato por la Alianza Ciudadana, busca la reelección.

Es sociólogo y fue asambleísta durante dos periodos antes de llegar a la Alcaldía en 2023.

Su plan de trabajo se enmarca en "poner en primer plano el cuidado, levantar una red de protección que abrace la vida desde sus comienzos hasta sus edades más frágiles", según reza la propuesta presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Plan de trabajo:

Candidato, Jorge Yunda

Jorge Yunda Candidato por el movimiento Avanza, es médico, radiodifusor y músico.

Fue alcalde de Quito hasta 2021 y volvió a participar en las elecciones de 2023, sin conseguir la reelección.

Su plan de trabajo se enfoca en "el compromiso de impulsar una gestión cercana, transparente e innovadora, que fortalezca la seguridad, la movilidad, el desarrollo económico, la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y la modernización institucional del Distrito Metropolitano de Quito".

Plan de trabajo:

Candidato, Harold Burbano

Harold Burbano Candidato por Acción Democrática Nacional (ADN), es abogado, exministro del Trabajo y defensor de derechos humanos.

También trabajó como asesor jurídico de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Su plan de trabajo busca "una capital imponente, segura, ordenada, moderna, productiva y cercana; una ciudad donde el tiempo de la gente valga y donde la administración municipal Vuelva a estar al servicio de la vida cotidiana."

Plan de trabajo:

Candidato, Wilson Merino

Wilson Merino Candidato por el movimiento Imparables, es ingeniero comercial y concejal de Quito.

Desde el Concejo Metropolitano ha cuestionado decisiones de la actual administración municipal.

Su plan de trabajo busca "en una ciudad donde cada persona tenga oportunidades para desarrollarse; donde los barrios sean seguros, vivos y conectados; donde el espacio público vuelva a ser un lugar de encuentro; donde las instituciones municipales trabajen con transparencia, eficiencia y cercanía".

Plan de trabajo:

Candidato, Bernardo Jijón

Bernardo Jijón Candidato por el Partido Sociedad Patriótica, es abogado, activista anticorrupción e influencer.

En 2025 ocupó el cargo de subcoordinador de Patrocinio en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Su plan de trabajo busca "impulsar el dinamismo económico de la ciudad, generando empleo y oportunidades reales para los quiteños, con especial atención a la juventud y a la economía popular y solidaria".

Plan de trabajo:

Candidata, Carla Larrea

Carla Larrea Candidata por el movimiento CREO, es ingeniera comercial y comunicadora.

Fue asesora en la Asamblea Nacional y candidata a la Vicepresidencia en las elecciones presidenciales de 2025, junto a Henry Cucalón.

Su plan pretende "un Quito seguro, en movimiento, ordenado, próspero e inclusivo — desplegada en nueve ejes estratégicos y un portafolio de cuarenta y un proyectos, todos anclados a las competencias legales del gobierno metropolitano".

Plan de trabajo:

Candidato, Paúl Desamblac

Paúl Desamblac Candidato por el movimiento Futuro, es abogado y empresario.

También trabajó en el Parlamento Andino y tuvo vínculos con la Izquierda Democrática.

Su plan de trabajo busca "recuperar la capacidad de planiticación urbana del Municipio, con base en el PDOT vigente y no en decisiones improvisadas. Gobernar con Información y datos abiertos, para que cualquier ciudadano pueda verificar en qué se invierte y con qué resultado".

Plan de trabajo:

Candidata, Linda Romero

Linda Romero Candidata por el Partido Social Cristiano, es comunicadora y preside la Fundación Mujeres Reales.

En las elecciones de 2023 fue candidata a la Vicepresidencia en el binomio encabezado por Bolívar Armijos.

Su plan de trabajo busca "recuperar la capacidad de gestión del Municipio, fortalecer la confianza ciudadana y orientar toda la acción pública hacia la solución de los problemas cotidianos de las personas".

Plan de trabajo:

Candidato, César Díaz

César Díaz Candidato por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, es ingeniero comercial y fue secretario de Seguridad del Municipio de Quito durante la administración de Jorge Yunda.

Su plan de trabajo busca "Recuperar la seguridad y la convivencia pacifica del Distrito Metropolitano de Quito como condición primera de la vida en común sobre esa base, ordenar v acercar e' territorio mediante un modelo policéntrico de megacentralidades y un modelo de gestión basado en Inteligencia Artificial"

Plan de trabajo:

Candidato, Galo Almeida

Galo Almeida Candidato de Centro Democrático, es economista y ha trabajado como asesor político, comunicacional y estratega de campañas electorales.

Su plan de trabajo está orientado a "enfrentar los desafíos actuales del Distrito y construir un Quito ordenado, conectado, productivo, seguro, inclusivo, sostenible y con oportunidades, capaz de integrar de mejor manera su territorio urbano y rural, fortalecer sus servicios públicos, dinamizar su economía, proteger su patrimonio natural y cultural".

Plan de trabajo:

¿Dónde consultar todo sobre el proceso electoral?

Los electores pueden revisar las propuestas de candidaturas en la plataforma Voto Informado, habilitada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Allí se encuentran los planes de trabajo presentados por las organizaciones políticas. Para consultarlos se debe ingresar a www.cne.gob.ec, seleccionar la opción de elecciones seccionales, escoger Pichincha y luego el cantón Quito.

La información también está disponible en la aplicación CNE App.