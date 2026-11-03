Corredora de 24 años murió a pocos kilómetros de terminar la Maratón de Nueva York

Rachel Apa, de 24 años, murió tras desplomarse durante la Maratón de Nueva York, a menos de tres kilómetros de la meta.

Una joven atleta de 24 años murió tras desplomarse a menos de tres kilómetros de completar la Maratón de Nueva York, celebrada el domingo 1 de noviembre de 2026, en Estados Unidos.

La víctima fue identificada como Rachel Apa, originaria de Pensilvania, quien participaba por primera vez en esta competencia. La corredora sufrió una emergencia médica cerca del kilómetro 39, a la altura de Central Park, alrededor de las 13:30.

Testigos y personal médico le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de trasladarla al hospital Mount Sinai, donde falleció esa misma noche.

¿Qué causó la muerte de la corredora?

Según relató su padre, Steve Apa, los médicos atribuyeron el fallecimiento a una rabdomiólisis, una afección que provoca la descomposición del tejido muscular y puede ocasionar graves daños renales.

Esta condición puede presentarse después de un esfuerzo físico extremo, aunque es poco frecuente. La Oficina del Médico Forense de Nueva York mantiene bajo investigación la causa oficial de la muerte.

La familia aseguró que Rachel se encontraba en buenas condiciones físicas y que anteriormente había practicado hockey sobre césped a nivel universitario.

Corría para recaudar fondos contra el Parkinson

Rachel participaba en la maratón para recaudar fondos destinados a la Fundación Parkinson, en memoria de su abuelo, quien falleció por esta enfermedad en 2022.

Durante la carrera, la joven mantuvo comunicación con su padre mediante mensajes. Aunque inicialmente expresó sentirse bien, posteriormente manifestó molestias mientras avanzaba por el recorrido.

La organización New York Road Runners lamentó su fallecimiento y expresó sus condolencias a familiares y amigos.

Se trata de la segunda muerte asociada a un incidente médico durante esta competencia desde 2024, según los organizadores.