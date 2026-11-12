Fiscalía de Paraguay allana la residencia presidencial por escándalo de Ueno Bank

Fiscalía allanó la residencia presidencial en Paraguay este jueves 12 de noviembre de 2026.

La Fiscalía de Paraguay allanó, este jueves 12 de noviembre de 2026, la residencia presidencial en Asunción en el marco de la investigación por el colapso del Banco Ueno, que provocó la destitución y detención del expresidente Santiago Peña, confirmó el ministerio público en un comunicado.

El procedimiento se produjo tras varios allanamientos a propiedades vinculadas al exmandatario, de 47 años, que se encuentra en prisión preventiva y enfrenta penas de hasta 15 años de cárcel.

El Banco Central de Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia, dejando cientos de miles de clientes sin acceso a sus depósitos. Se desataron manifestaciones multitudinarias.

Fiscales se constituyeron en Mburuvicha Róga en el marco de la investigación al expresidente Santiago Peña https://t.co/6hzG30RMPm https://t.co/eYs8LN4TKJ — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) November 12, 2026

Peña está acusado de utilizar su influencia para favorecer al banco, en cuyo grupo controlador tuvo acciones hasta 2025. Es señalado de engordar Ueno Bank con millones en fondos públicos, y de ocultar o minimizar sus problemas pese a ser alertado de préstamos irregulares y riesgos de insolvencia.

El allanamiento del jueves "forma parte de las diligencias investigativas impulsadas por el equipo fiscal en el marco de la causa que investiga al expresidente", señaló la fiscalía en un comunicado.

El ministerio público detuvo este jueves por otra parte al superintendente de bancos del Banco Central de Paraguay (BCP), Holger Insfrán, durante un allanamiento a su vivienda en Asunción.

El fiscal Cristian Benítez afirmó al medio ABC que existen "elementos de sospecha con respecto a la conducta" del funcionario, que era responsable de supervisar las entidades financieras del país.

Investigaciones

La justicia paraguaya lleva adelante dos investigaciones en paralelo, una centrada en los directivos de Ueno Bank, 10 de los cuales se encuentran detenidos, y otra en torno a Peña y al expresidente del BCP Carlos Carvallo, también en prisión preventiva.

La Fiscalía ya había allanado el lunes la vivienda de Peña en Asunción, donde incautó documentos, teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos.

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También registró una residencia de verano del exmandatario donde encontró una bóveda que el propio exmandatario indicó cómo abrir, y estaba vacía.

Peña permanece en prisión preventiva desde su destitución el 6 de noviembre mediante un juicio político acelerado. El vicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia para completar el mandato hasta 2028.

🇵🇾 https://t.co/4KoOQ6VGTS 👉 Pedro Alliana juró como nuevo presidente de #Paraguay tras la destitución y arresto de Santiago Peña provocado por una severa #CrisisBancaria. https://t.co/Eug1DRVxlS — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 7, 2026

"El gobierno, encabezado por el presidente Pedro Alliana, garantiza plena colaboración con la Justicia" y respeto absoluto a la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial en el marco del allanamiento" a la residencia de los mandatarios paraguayos, señaló un comunicado de la presidencia.

Aunque el BCP informó el miércoles que devolvió parte de sus ahorros a todos los depositantes de Ueno, la mayor suma del dinero sigue sin aparecer, incluidos más de 500 millones de dólares en fondos públicos previsionales.

En la mañana del jueves, se entregó ante la justicia y quedó detenido Manuel Astigarraga, mano derecha del director principal de Ueno, Miguel Vázquez, también detenido desde la semana pasada.