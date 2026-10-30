Médicos celebran con baile la recuperación de la última paciente con ébola en un hospital del Congo

Médicos y trabajadores sanitarios celebraron con bailes la recuperación de la última paciente con ébola en un centro de Mongbwalu, en el Congo.

Las imágenes, difundidas por Médicos Sin Fronteras (MSF) el miércoles 28 de octubre de 2026, muestran a la mujer saliendo del área de aislamiento mientras baila junto al personal sanitario.

Los trabajadores de salud, algunos vestidos con trajes de protección, mascarillas y guantes, acompañaron la celebración al ritmo de tambores y campanas.

Según MSF, es la primera vez desde el inicio del brote, en mayo, que este centro médico no tiene pacientes confirmados de ébola bajo tratamiento.

El brote de ébola aún no termina en el Congo

Pese a la celebración, la organización advirtió que la epidemia continúa propagándose en la República Democrática del Congo.

Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública congoleño, con corte al 27 de octubre, el país registraba 10 193 casos confirmados y 4 960 fallecidos.

El brote, provocado por el virus Bundibugyo, afecta a 66 zonas sanitarias de ocho provincias. Ituri, donde se encuentra el centro médico, es una de las regiones más golpeadas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), todavía no existen vacunas autorizadas ni tratamientos específicos aprobados para esta variante del ébola.

La recuperación de la última paciente representa un avance para el centro de Mongbwalu, aunque las autoridades sanitarias mantienen las medidas de vigilancia y prevención para contener los contagios.