Fiscalía halla bóveda oculta en vivienda de Santiago Peña por caso Ueno Bank

La Fiscalía de Paraguay encontró una bóveda oculta detrás de una pared falsa en la residencia de Santiago Peña, en San Bernardino.

La Fiscalía de Paraguay encontró una bóveda oculta en la residencia del expresidente Santiago Peña, durante un allanamiento realizado el domingo 8 de noviembre de 2026 en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción.

La estructura estaba escondida detrás de una pared falsa y tenía una puerta blindada con un sistema de seguridad de procedencia israelí, según informó el diario paraguayo ABC Color.

Los investigadores no consiguieron abrir la bóveda, por lo que todavía se desconoce qué contiene. Las diligencias estaban previstas para continuar este lunes 9 de noviembre.

¿Por qué investigan la vivienda de Santiago Peña?

El operativo fue encabezado por los fiscales Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore, como parte de la investigación por presuntas irregularidades financieras relacionadas con Ueno Bank.

Según la Fiscalía, el banco habría otorgado a Peña dos préstamos por aproximadamente USD 577 000 en mayo de 2024 para financiar la construcción de la residencia.

Las cuotas mensuales ascendían a unos USD 38 880, equivalentes a seis veces su remuneración presidencial, de acuerdo con la imputación.

El Ministerio Público investiga si el exmandatario intervino en decisiones relacionadas con la colocación de fondos públicos y previsionales en la entidad bancaria.

¿Cuál es la situación judicial de Santiago Peña?

Peña permanece bajo prisión preventiva tras ser imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.

La Fiscalía también ha imputado a otras 27 personas por este caso, entre ellas Miguel Vázquez, uno de los fundadores de Ueno Bank.

La crisis de la entidad financiera afectó a aproximadamente 2,94 millones de clientes, cuyos recursos quedaron congelados tras su intervención.