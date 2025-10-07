Cuatro desaparecidos tras el derrumbe de un edificio en obras en el centro de Madrid

Los canes de la Policía Nacional ayudan en las labores de rescate de las personas atrapadas.

Un edificio en obras se derrumbó parcialmente, este martes 7 de octubre del 2025, en el centro de Madrid. Por esta emergencia cuatro personas están desaparecidas.

El accidente ocurrió en una calle cercana a la turística Plaza Mayor, poco antes de las 13:30. El edificio, de seis pisos y que solía albergar oficinas, estaba en proceso de rehabilitación para convertirse en un hotel de 4 estrellas.

"Se ha venido abajo el forjado de un edificio y esto ha conllevado el que las distintas plantas también hayan ido cediendo hasta el sótano", indicó el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre.

Los servicios de emergencia buscan a cuatro obreros desaparecidos después de que varios forjados de un edificio en obras se derrumbaran parcialmente. Por este suceso también tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad.

Según la Policía de Madrid, en el interior del edificio quedaron atrapados siete trabajadores, de los que cuatro todavía no han sido localizados, mientras que tres fueron rescatados.

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, guías caninos de la Policía Nacional y Municipal y drones trabajan para encontrar a los desaparecidos.

Mientras que los otros tres obreros rescatados fueron atendidos por los servicios médicos. El herido grave fue trasladado a un hospital por una fractura de pierna.

La Policía Municipal investiga lo ocurrido. El derrumbe sembró el caos en el centro de la capital que, en cuestión de minutos, se convirtió en una escena de sirenas, polvo y calles acordonadas. Un edificio aledaño tuvo que ser desalojado.