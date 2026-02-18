Bomberos de Quito abren concurso para especialistas en gestión de siniestros; requisitos
El Cuerpo de Bomberos de Quito abrió un concurso para uniformados de gestión de siniestros. Aquí los plazos y requisitos para aplicar.
El Cuerpo de Bomberos de Quito abrió un concurso para especialistas en gestión de riesgos.
CBQ
Compartir
Actualizada:
18 feb 2026 - 11:14
El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) lanzó una convocatoria para aspirantes a bomberos de gestión de siniestros. Las inscripciones serán el 23 y 24 de febrero de 2026.
La plataforma se habilitará solo en esa fecha. La postulación es completamente en línea y no tiene costo.
Toda la documentación requerida debe adjuntarse en un solo archivo en formato PDF. Este documento debe ser guardado con el siguiente formato: apellidos, nombres, número de cédula.
El archivo PDF no puede superar los 5Mb, y es importante que los aspirantes revisen antes el instructivo disponible en el sitio web del CBQ.
Requisitos:
- Ser ecuatoriano o ecuatoriana de acuerdo al Art. 7 de la Constitución de la República del Ecuador
- Tener hasta 28 años de edad a la fecha de inscripción
- Certificado de registro del título de bachiller
- Título de tercer nivel: tercer nivel técnico o tecnológico superior o tecnológico superior universitario, y/o Título profesional en el tercer nivel de grado, (Licenciatura y títulos profesionales) en: (Control de Incendios y Operaciones de Rescate, y Gestión de Riesgos), debidamente reconocidos y registrados en la SENESCYT.
- Declaración juramentada que contenga: Estar en uso de los derechos de ciudadanía. No estar incurso en alguna de las inhabilidades o prohibiciones para el ingreso o ejercicio de un cargo público, o interdicción judicial. No haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos contra la administración pública y por casos de violencia intrafamiliar. No deber dos o más pensiones alimenticias. No poseer cuentas o bienes en paraísos fiscales. No haber sido destituido o dado de baja de las siguientes entidades: 1) Fuerzas Armadas 2) Policía Nacional 3) Cuerpo de Agentes Penitenciarios 4) Cuerpo de Agentes de Aduana 5) Cuerpo de Vigilancia de la Comisión Tránsito del Ecuador y 6) Cuerpo de Agentes de Control del Cantón.
- Certificado de no tener antecedentes penales
- Certificado de no tener impedimento para ejercer cargo público y
- Aprobar las evaluaciones: psicométricas, académicas, médicas, físicas, entrevista personal, pruebas de confianza y pruebas psicológicas.
Compartir