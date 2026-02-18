Bomberos de Quito abren concurso para especialistas en gestión de siniestros; requisitos

El Cuerpo de Bomberos de Quito abrió un concurso para especialistas en gestión de riesgos.

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) lanzó una convocatoria para aspirantes a bomberos de gestión de siniestros. Las inscripciones serán el 23 y 24 de febrero de 2026.

La plataforma se habilitará solo en esa fecha. La postulación es completamente en línea y no tiene costo.

Toda la documentación requerida debe adjuntarse en un solo archivo en formato PDF. Este documento debe ser guardado con el siguiente formato: apellidos, nombres, número de cédula.

El archivo PDF no puede superar los 5Mb, y es importante que los aspirantes revisen antes el instructivo disponible en el sitio web del CBQ.

Requisitos: