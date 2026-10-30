Cuatro petroleros en llamas en Ormuz tras chocar contra minas

Las Fuerzas Armadas iraníes afirmaron el jueves que cuatro petroleros se incendiaron tras chocar contra minas en el estrecho de Ormuz, un día después de que Estados Unidos asegurara, por el contrario, haber retirado gran parte de ellas.

Tres buques "infractores explotaron y se incendiaron tras chocar contra minas cuando intentaban transitar por la ruta no autorizada al sur del estrecho", aseguraron inicialmente los Guardianes de la Revolución, la poderosa fuerza ideológica de Teherán, en un comunicado.

Otro petrolero se habría incendiado al este de ese paso marítimo, tras chocar contra minas mientras "operaba en una zona restringida y peligrosa", informó el ejército iraní más tarde el jueves.

Los tres buques iniciales habían "apagado todos sus sistemas de radar y navegación" e ignorado las advertencias de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, señaló el comunicado.

No quedó claro de inmediato cuándo ocurrieron los incidentes ni qué banderas tienen los petroleros.

Por su parte, la agencia marítima británica UKMTO informó a última hora del jueves que había recibido un aviso sobre un buque en llamas a unos 46 kilómetros al noreste de Jasab, Omán, en Ormuz.

Horas más tarde, la entidad informó que el incendio había sido extinguido y que la tripulación se encontraba a salva.

La agencia marítima explicó que una pequeña embarcación se acercó al petrolero por el costado de babor y colocó dos artefactos explosivos en el casco, por encima de la línea de flotación.

Anteriormente, la UKMTO había reportado otros dos incidentes en la zona: un velero árabe que se incrementó y se hundió tras un incidente de seguridad marítima y un petrolero alcanzado por un proyecto desconocido.

En las últimas semanas, Irán ha informado de múltiples embarcaciones que han chocado contra minas marinas, lo que llevó al Comando Central estadounidense (Centcom) a reafirmar en redes sociales que todas las minas en las "rutas de tránsito principales" fueron retiradas.