Conozca a qué hora y dónde ver los Premios Platino 2026

Los Premios Platino 2026 se realizarán en México este sábado 9 de mayo

Los Premios Platino 2026 se llevarán a cabo el 9 de mayo de 2026, a partir de las 20:00.

La gala de lo mejor del cine y series iberoamericanas se puede ver a través de TNT, HBO Max y RTS.

Lo mejor del cine en los premios

La transmisión incluirá el desfile por la alfombra roja y la ceremonia principal, que se celebra en el Parque Xcaret, en la Riviera Maya, México.

La gala destaca a producciones como 'Belén', 'Los Domingos' y 'O agente secreto', con Guillermo Francella reconocido como Premio Platino de Honor.