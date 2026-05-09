Conozca a qué hora y dónde ver los Premios Platino 2026
Los Premios Platinos serán desde las 20:00.
Los Premios Platino 2026 se realizarán en México este sábado 9 de mayo
Premios Platino 2026.
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Fecha de publicación
09 may 2026 - 19:25
Los Premios Platino 2026 se llevarán a cabo el 9 de mayo de 2026, a partir de las 20:00.
La gala de lo mejor del cine y series iberoamericanas se puede ver a través de TNT, HBO Max y RTS.
Lo mejor del cine en los premios
La transmisión incluirá el desfile por la alfombra roja y la ceremonia principal, que se celebra en el Parque Xcaret, en la Riviera Maya, México.
La gala destaca a producciones como 'Belén', 'Los Domingos' y 'O agente secreto', con Guillermo Francella reconocido como Premio Platino de Honor.
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