Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Entretenimiento

Conozca a qué hora y dónde ver los Premios Platino 2026

Los Premios Platinos serán desde las 20:00.

Los Premios Platino 2026 se realizarán en México este sábado 9 de mayo

Premios Platino 2026.

Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

09 may 2026 - 19:25

Unirse a Whatsapp

Los Premios Platino 2026 se llevarán a cabo el 9 de mayo de 2026, a partir de las 20:00. 

La gala de lo mejor del cine y series iberoamericanas se puede ver a través de TNT, HBO Max y RTS.

Lo mejor del cine en los premios 

La transmisión incluirá el desfile por la alfombra roja y la ceremonia principal, que se celebra en el Parque Xcaret, en la Riviera Maya, México. 

La gala destaca a producciones como 'Belén', 'Los Domingos' y 'O agente secreto', con Guillermo Francella reconocido como Premio Platino de Honor. 

Te puede interesar