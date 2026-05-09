Actriz ecuatoriana denuncia haber sido golpeada por su expareja

La actriz e influencer ecuatoriana Scarlett Córdova denunció públicamente haber sido víctima de agresión física.

A través de sus redes sociales, compartió un mensaje en el que expresó que su ausencia en redes se debió a que estaba "tomando fuerzas" tras el incidente de violencia.

"No estaba escondida, estaba agarrando fuerzas para hacer este video. (...) En estos días decidí soltar mi ego y dejar de tener vergüenza. Hoy estoy desnudando mi alma", expresó.

Fans se solidarizaron con Córdova

La creadora de contenido mostró signos de violencia y denunció haber sido golpeada.

"Ya estaba con mi expareja tomándome unos tragos (...) al salir me estaban llevando calladito a otro bar. Yo le dije que o quiero ir y me puse molesta. (...) Hubo agresión y yo salí golpeada", contó.

La noticia generó solidaridad entre sus seguidores bajo consignas como "no más violencia contra la mujer".

Scarlett Córdova es conocida por su trabajo en la serie Los de al lado y por su contenido sobre estilo de vida y maternidad en redes sociales.