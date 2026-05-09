José de la Gasca impugnará el proceso de selección de Fiscal General del Estado

De la Gasca cuestionó la calificación de méritos del concurso de Fiscal.

El exministro de Gobierno y actual postulante a la Fiscalía General, José de la Gasca, anunció este 9 de mayo de 2026 que impugnará el proceso de selección.

Según indicó en un comunicado, su decisión responde a la publicación de los puntajes en la fase de méritos por parte de la Comisión Ciudadana de Selección del CPCCS.

De la Gasca obtuvo 41 puntos sobre 50, ubicándose en el séptimo lugar.

De la Gasca calificó el informe de méritos como "superfluo" y afirmó que el cuadro de puntajes parece hecho "al azar o bajo consigna", asegurando que la evaluación no refleja su trayectoria profesional ni la documentación que presentó.

La jueza nacional Daniella Camacho lidera la fase de méritos con 48 puntos, seguida por Inés Maritza Romero y el fiscal subrogante Carlos Leonardo Alarcón.