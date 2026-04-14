Brasil: Lula envía proyecto para reducir la jornada laboral a cinco días

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, envió al Congreso un proyecto de ley que propone el fin de la escala laboral de seis días de trabajo por uno de descanso, lo que en la práctica supone reducir la jornada laboral.

Lula afirmó que la propuesta, enviada en régimen de urgencia para acelerar su tramitación, representa un avance hacia "un país más justo y con más calidad de vida para todos".

La reducción de la jornada laboral a cinco días, "una demanda histórica de los sectores populares y sindicatos", se ha convertido en una de las banderas del Gobierno, en el que Lula buscará su cuarto mandato.

Uno de los pilares del proyecto es garantizar que la disminución de las horas trabajadas no impacte en el salario de los trabajadores.

Confederación Nacional de la Industria mostró preocupación

En este sentido, Lula enfatizó que los avances tecnológicos y los aumentos de productividad deben reflejarse en más tiempo de descanso y ocio para la población.

De su parte, la Confederación Nacional de la Industria manifestó su preocupación y alegó que, a pesar de que el debate es "legítimo y necesario", la reducción de la jornada puede elevar los costos de los trabajadores formales hasta un 7 % anual.