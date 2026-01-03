Delcy Rodríguez tacha operación en Venezuela como 'agresión militar sin precedentes'

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez apareció en televisión la tarde de este sábado 3 de enero de 2026, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno estadounidense.

Rodríguez llamó a mantener la calma y a afrontar el ataque de Estados Unidos como un "solo cuerpo". También exigió que Maduro y su esposa sean liberados de manera inmediata.

Según Rodríguez, Maduro es el único presidente de Venezuela y calificó la intervención de Estados Unidos como una "agresión militar sin precedentes", que ocasiona una mancha en las relaciones bilaterales, a pesar de la tensión que persistía entre ambos países, y añadió que el objetivo era "la captura de nuestros recursos energéticos, minerales y naturales".

Rodríguez encabezó la reunión del Consejo de Defensa de la Nación junto a representantes de políticos y militares. E insistió en que Venezuela se defenderá y "jamás volveremos a ser esclavos".

La Vicepresidenta dijo en su intervención que "a quienes tienen que acudir a la fuerza, no los asiste la razón, y a nosotros nos asiste la razón, la moral y la justicia".

Haciendo eco de las declaraciones de Maduro un par de días atrás, Rodríguez llamó a la gente y a las fuerzas militares a las calles para rechazar la capruta de Maduro y exigir su liberación.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional y añadió que "lo que hoy le hicieron a Venezuela se lo pueden hacer a cualquier país".

"Defenderemos la dignidad de un pueblo que no se entrega. Que no se rinde. Que no va a ser colonia de nadie. Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie", enfatizó.