El mapa político de la región se consolida a la derecha tras elección de De La Espriella

Abelardo De La Espriella es el presidente electo de Colombia, tras las elecciones del domingo 21 de junio.

El presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, celebró el domingo el inicio de una "nueva era" en el país tras derrotar en el balotaje más ajustado de la historia al candidato de la izquierda, que gobernaba por primera vez.

El jurista, de 47 años y respaldado por Donald Trump, venció por menos de un punto porcentual al senador oficialista Iván Cepeda, aliado del mandatario Gustavo Petro, cuando el país atraviesa la peor ola de violencia en la última década.

De la Espriella, de nacionalidad colombiana y estadounidense, venció a la izquierda que buscaba acordar la paz con todos los grupos armados.

"A quienes han sembrado violencia, terror, narcotráfico y corrupción durante todos estos años, su tiempo se acabó", agregó el abogado, que gobernará hasta 2030 y que se hace llamar 'El Tigre'.

Miles de personas marcharon a favor y en contra de De La Espriella

La derecha se consolida en Latinoamérica

La reciente elección de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia refuerza la tendencia política que se observa en América Latina, donde los gobiernos de centroderecha, derecha e incluso ultraderecha consolidan su presencia en la mayoría de los países de la región.

Con la llegada al poder del líder colombiano, conocido por sus posturas conservadoras y su discurso de mano dura, el mapa político latinoamericano muestra actualmente una clara inclinación hacia la derecha.

Según esta distribución, 12 países de Latinoamérica cuentan con gobiernos identificados con ese espectro ideológico, mientras que seis naciones mantienen administraciones de izquierda o centroizquierda.

Entre los países gobernados por fuerzas de izquierda o centroizquierda se encuentran Brasil, Cuba, Guatemala, México, Nicaragua y Uruguay.

Por otro lado, los gobiernos considerados de centroderecha o derecha predominan en Colombia, Argentina, Bolivia, Honduras, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay y República Dominicana.

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¿Qué pasa con Venezuela?

La situación de Venezuela continúa siendo particular dentro del panorama regional. Aunque históricamente ha estado asociada a gobiernos de izquierda, el escenario político es complejo debido a la intervención de Estados Unidos luego de que Nicolás Maduro fue sacado del poder y detenido.

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Elecciones en Perú

La candidata derechista Keiko Fujimori sigue al frente del conteo oficial de votos de la reñida segunda vuelta presidencial en Perú y amplió su ventaja sobre Roberto Sánchez, quien denunció irregularidades en el proceso electoral.

En el caso de Perú, con el 99,69 % de las actas procesadas, la candidata derechista, Keiko Fujimori conserva una estrecha ventaja de alrededor de 40 000 votos sobre su rival y alcanza el 50,11 % de los sufragios válidos.