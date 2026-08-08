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Fútbol internacional

Emotivo gesto del Union Saint-Gilloise con Kevin Rodríguez tras el fallecimiento de su padre

El padre del futbolista ecuatoriano falleció la noche del viernes 7 de agosto. La FEF y el club de 'La Rola' expresaron sus condolencias. 

Kevin Rodríguez, jugador ecuatoriano que milita en el Royale Union Saint-Gilloise, del fútbol belga.

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Autor

Karina Amaguaya

Actualizada:

08 ago 2026 - 19:00

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La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó, el viernes 7 de agosto de 2026, la muerte de Edgar Richard Rodríguez Vernaza, padre de Kevin 'La Rola' Rodríguez, mundialista con Ecuador en 2022 y 2026. 

Mediante un comunicado el organismo expresó sus condolencias hacia el deportista ecuatoriano, amigos y familia. 

Este sábado 8, el Union Saint-Gilloise tuvo un gesto con el jugador tricolor durante el partido ante el Westerlo. Los jugadores salieron a la cancha con una camiseta  blanca con el apodo de Rodríguez y el nombre de Ross Sykes, jugador del club belga que se encuentra lesionado. 

Hasta la noche de este sábado, la información sobre el fallecimiento de 'La Rola' era mínima. Solo se añadió que el futbolista se encontraba ausente del club por motivos personales. 

El jugador tampoco había emitido ningún pronunciamiento oficial. En su cuenta de Instagram cambió su foto de perfil por un fondo negro. 

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