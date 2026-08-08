Aucas golea a Leones del Norte y se ubica segundo en la tabla de posiciones

Romario Bolaños festeja el gol ante Leones del Norte por la fecha 24 de la LigaPro.

La tarde de este sábado 8 de agosto de 2026, el estadio Gonzalo Pozo Ripalda fue testigo de una exhibición de contundencia por parte de Sociedad Deportiva Aucas. El cuadro capitalino venció 3-0 a Leones del Norte, acabando con la racha de ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota que ostentaba el elenco visitante.

Aucas abrió el marcador a los 23 minutos, luego de que el árbitro sancionara un penal a favor de los locales. El encargado de ejecutar la pena máxima fue Ayrton Preciado, quien con un remate cruzado engañó al portero Leonel Nazareno para decretar el 1-0.

Poco tiempo después, la presión ofensiva volvió a dar frutos. Al minuto 30, Romario Bolaños aprovechó un error en la defensa visitante para definir con precisión, ampliando la ventaja a 2-0 antes de irse al descanso.

En la etapa complementaria, Aucas no bajó la intensidad y sentenció el encuentro rápidamente. A los 47 minutos, nuevamente Romario Bolaños se hizo presente en el marcador, tras recibir una asistencia que lo dejó solo frente al arco para empujar el balón y sellar el 3-0 definitivo.

Con esta holgada victoria, el 'Ídolo del Pueblo' no solo consolida un excelente rendimiento frente a su hinchada, sino que suma tres puntos vitales que le permitieron escalar de forma momentánea al segundo lugar de la tabla de posiciones.

Por su parte, Leones del Norte sufrió un duro revés que lo obliga a replantear su estrategia defensiva si no quiere seguir cediendo terreno en la recta final del campeonato.