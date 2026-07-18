El Salvador captura a dos ecuatorianos con 1,36 toneladas de cocaína valoradas en USD 34 millones

Operativo en altamar frente a las costas de El Salvador

La Marina Nacional de El Salvador interceptó una embarcación en altamar con dos ciudadanos ecuatorianos que transportaban 1,36 toneladas de cocaína.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó este sábado 18 de julio de 2026 sobre la captura de dos ciudadanos ecuatorianos durante un operativo contra el narcotráfico realizado en aguas del océano Pacífico.

Según detalló el mandatario en sus redes sociales, la embarcación fue interceptada el 17 de julio a 947 millas náuticas (1 764 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.

Incautaron 1,36 toneladas de cocaína

De acuerdo con la información oficial, los dos ecuatorianos viajaban a bordo de una lancha con motor fuera de borda que transportaba 1,36 toneladas de cocaína.

Las autoridades salvadoreñas estiman que el cargamento tiene un valor aproximado de USD 34 millones en el mercado ilegal. Los dos detenidos quedaron bajo custodia de las autoridades mientras continúan las investigaciones.

Bukele destaca nuevos golpes al narcotráfico

En su mensaje, Bukele señaló que esta operación representa un nuevo golpe contra las organizaciones del crimen transnacional y recordó que, un mes atrás, las autoridades realizaron otra importante incautación de droga.

El mandatario agregó que, con este decomiso, El Salvador suma 14,61 toneladas de cocaína incautadas en lo que va de 2026, con un valor estimado superior a USD 365,25 millones.

No se revela identidad de los detenidos

Las autoridades de El Salvador no han revelado, hasta el momento, la identidad de los dos ciudadanos ecuatorianos ni el destino que tendría el cargamento de droga.

El caso permanece en investigación como parte de las operaciones que mantiene la Marina Nacional para combatir el narcotráfico y las redes del crimen organizado que operan en la región.