Incautan casi 120 kilos de cocaína ocultos en un contenedor de fruta que iba a Alemania

La Policía Nacional incautó más de un millón de dosis de cocaína en un contenedor en Puerto Bolívar

Un cargamento de 119,76 kilogramos de cocaína fue decomisado por la Policía Nacional durante un operativo realizado en el puerto Yilport, en Puerto Bolívar, provincia de El Oro.

Según informó el ministro del Interior, John Reimberg, la droga estaba oculta en el piso de un contenedor cargado con fruta que tenía como destino Alemania.

Durante la intervención fue aprehendido Ángel Geovanny Jacinto Calderón, quien quedó a órdenes de las autoridades competentes para el inicio del proceso judicial, detalló Reimberg en su cuenta de X.

Además del alcaloide, los agentes incautaron el contenedor utilizado para el envío, un dispositivo móvil y varios sellos de seguridad que serán incorporados a las investigaciones.

De acuerdo con las estimaciones de la Policía, el cargamento equivale a 1 197 600 dosis de cocaína y habría alcanzado un valor aproximado de USD 5,59 millones en el mercado europeo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si detrás del envío existe una organización dedicada al tráfico internacional de drogas.