Francisco Peña, hermano del expresidente paraguayo Santiago Peña, fue detenido el 23 de noviembre de 2026 por una investigación relacionada con Ueno Bank.

El hermano del expresidente de Paraguay, Santiago Peña, y su esposa fueron detenidos el lunes 23 de noviembre de 2026, en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en la entidad financiera Ueno Bank.

Se trata de Francisco Peña y Rocío Caballero Bosch, contra quienes la Fiscalía paraguaya ordenó medidas de detención por sospechas de lavado de activos y administración en provecho propio.

¿Cómo fueron detenidos los familiares de Santiago Peña?

Francisco Peña fue detenido por agentes de la Policía Nacional en su vivienda, ubicada en el barrio Los Laureles, en Asunción.

Según los reportes de medios locales, el hombre intentó salir de su residencia, pero una patrulla policial le bloqueó el paso.

Mientras tanto, Rocío Caballero Bosch se presentó acompañada de su abogado en la Dirección contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, donde quedó a disposición de las autoridades.

Las detenciones se produjeron después de que la Fiscalía ampliara las investigaciones relacionadas con las operaciones financieras de Ueno Bank.

Una propiedad de tres millones de dólares, bajo investigación

La investigación se concentra en una presunta operación irregular de compraventa de un inmueble realizada en 2023.

De acuerdo con la información recopilada por la Fiscalía, la empresa Pear SRL, presuntamente vinculada con Francisco Peña, habría adquirido un terreno de 1 184 hectáreas en el departamento de Paraguarí por aproximadamente USD 3 millones.

La operación se habría realizado con la entonces Financiera Ueno, que posteriormente se convirtió en Ueno Bank.

Las sospechas surgieron tras las declaraciones de Julio Rey, exvicepresidente segundo de la entidad financiera, quien se encuentra en prisión preventiva.

El sábado 21 de noviembre, las autoridades allanaron una empresa e incautaron documentos relacionados con la transacción. Los investigadores buscan determinar si la operación de compraventa fue simulada.