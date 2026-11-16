Pedro Alliana, presidente de Paraguay, anunció este lunes 16 de noviembre que los jubilados cobrarán sus haberes y aguinaldos esta semana.

Según datos del Banco Central, el 80% de los depositantes ya recuperó la totalidad de sus ahorros, aunque la mayor parte del dinero depositado sigue pendiente de restitución.

"Nuestra prioridad es garantizar la estabilidad del país, recuperar la confianza y dar respuestas concretas y rápidas", dijo Alliana en conferencia de prensa este lunes en el comienzo de su segunda semana al frente del gobierno paraguayo.

A los cerca de 32 000 jubilados del instituto de previsión que cobraban a través de Ueno, el presidente aseguró que "sus haberes y aguinaldos están garantizados con pagos previstos" para este lunes y martes.

También ofreció a la fiscalía "todos los recursos" para "esclarecer lo ocurrido y asegurar que los responsables tengan consecuencias de sus actos".

Según datos oficiales que 1,8 millones de ahorristas ya recibieron pagos por aproximadamente 640 millones de dólares del Fondo de Garantía de Depósito.

Investigación contra el expresidente Santiago Peña

Tras la intervención del Banco Central a Ueno Back el pasado 3 de noviembre por problemas de solvencia. Santiago Peña fue destituido y detenido para investigaciones.

Se conoció que este lunes Peña fue trasladado a una cárcel militar luego de que se hiciera público que el exmandatario contaba con privilegios en su celda como un gimnasio, según reportes de medios locales.

Imágenes que fueron difundidas por el gobierno paraguayo muestran a Peña esposado, llevando casco y chaleco antibalas a la cárcel Viñas Cue en Asunción.

El viernes 13 de noviembre fiscalía amplió la imputación contra Peña y lo acusa de encabezar una asociación criminal junto a cinco exdirectivos del Banco Central de Paraguay (BCP) para proteger a Ueno Bank.

Además, el exmandatario también fue imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio tras favorecer con fondos públicos y decisiones regulatorias al banco, en cuyo grupo controlador tuvo acciones.