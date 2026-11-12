FMI no ve que crisis bancaria en Paraguay se traslade a países vecinos
Un portavoz del FMi señaló que es imposible que la crisis bancaria se traslade a países vecinos
FMI no ve riesgos de la crisis financiera de Paraguay
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Actualizado:
12 nov 2026 - 14:26
El Fondo Monetario Internacional (FMI) no ha detectado indicios de que la crisis de Ueno Bank en Paraguay se haya trasladado a países vecinos, declaró este jueves 12 de noviembre la portavoz del organismo, Julie Kozack.
"Vemos que las autoridades paraguayas han tomado decisiones rápidas, incluidos pagos a los depositantes", declaró en rueda de prensa.
"En general, no hemos detectado en Paraguay, o en la región, que la crisis se vaya a extender a otros bancos" añadió.
El Banco Central de Paraguay anunció el miércoles 11 de noviembre que devolvió al menos una parte de sus ahorros al 100% de los depositantes con derecho a garantía de Ueno Bank, aunque la mayoría del dinero sigue pendiente de recuperación.
El Banco Central tuvo que intervenir dicha institución financiera de forma urgente el pasado 3 de noviembre, dejando a cientos de clientes sin acceso a sus depósitos, razón por la cual se desataron manifestaciones.
El escándalo provocó la destitución y detención del presidente Santiago Peña.
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