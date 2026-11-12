FMI no ve que crisis bancaria en Paraguay se traslade a países vecinos

FMI no ve riesgos de la crisis financiera de Paraguay

El Fondo Monetario Internacional (FMI) no ha detectado indicios de que la crisis de Ueno Bank en Paraguay se haya trasladado a países vecinos, declaró este jueves 12 de noviembre la portavoz del organismo, Julie Kozack.

"Vemos que las autoridades paraguayas han tomado decisiones rápidas, incluidos pagos a los depositantes", declaró en rueda de prensa.

"En general, no hemos detectado en Paraguay, o en la región, que la crisis se vaya a extender a otros bancos" añadió.

El Banco Central de Paraguay anunció el miércoles 11 de noviembre que devolvió al menos una parte de sus ahorros al 100% de los depositantes con derecho a garantía de Ueno Bank, aunque la mayoría del dinero sigue pendiente de recuperación.

El Banco Central tuvo que intervenir dicha institución financiera de forma urgente el pasado 3 de noviembre, dejando a cientos de clientes sin acceso a sus depósitos, razón por la cual se desataron manifestaciones.

El escándalo provocó la destitución y detención del presidente Santiago Peña.