El diseñador italiano Valentino Garavani, emperador del color rojo, falleció a los 93 años

El diseñador italiano falleció a los 93 años en su residencia, en Roma.

El diseñador italiano Valentino Garavani falleció a los 93 años, informó este lunes 19 de enero del 2026 la agencia italiana ANSA.

Este legendario diseñador falleció en su casa de Roma, reportó la agencia, citando a la Fundación Valentino Garavani y a la pareja del modisto, Giancarlo Giammetti.

Conocido simplemente como Valentino, fue uno de los diseñadores de alta costura más destacados de su época y lució sus creaciones entre las figuras más importantes de la élite internacional, desde Elizabeth Taylor y Nancy Reagan hasta Sharon Stone, Julia Roberts y Gwyneth Paltrow.

Tanto en la pasarela como en su vida personal, Valentino derrochaba lujo hasta el último detalle de su impecable peinado y su bronceado color caramelo.

Inicios en la 'dolce vita' romana

Retirado desde 2007, nunca se separó del costurero, dejando un legado de creaciones atemporales, plagadas de detalles, lazos, plumas, organza, plisados y drapeados o volantes, que conservarán la belleza por mucho que pasen los años.

Valentino se sintió atraído por la moda desde muy pequeño y, con el apoyo de su familia, se fue con 14 años a estudiar a la Escuela del Arte del Figurín de Milán, cerca de su casa natal.

Completó su formación en París, donde trabajó como figurinista en los talleres de uno de los cinco grandes de la Alta Costura de entonces, Jean Dessé y después se estableció con Guy Laroche.

Fue tras este periodo de formación cuando Valentino se instaló en Roma en 1960, en la época de la 'Dolce Vita', y comenzó una fulgurante carrera que lo llevó a codearse con divas como Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn o Grace Kelly, que visitaban a menudo su taller.

En 1962 su primera colección obtuvo un gran éxito en Florencia, pero el gran impulso a la marca Valentino llegó en 1968, cuando el joven diseñador de eterno bronceado y pelo impecable asombró al mundo con el vestido que lució Jackeline Kennedy en su boda con el magnate griego Aristóteles Onassis.

El reinado del 'rojo Valentino'

Valentino formó tándem profesional y sentimental con Giancarlo Giammetti, de quien fue pareja durante más de una década, un dúo con el que sorprendió al mundo e hizo reinar al 'rojo Valentino', su color más emblemático del que aseguró quedar prendado durante una ópera en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

Para entonces su éxito ya era un hecho: en 1967 ganó el premio Neiman Marcus, el considerado 'Óscar' de la moda, y personalidades como la emperatriz Farah Diba, la reina Noor de Jordania, Nancy Reagan, Jane Fonda, Joan Collins, Sofia Loren o Ava Gardner, lucían su diseños.

En los años ochenta amplió su firma, y se convirtió en el primer estilista que se atrevió a lanzar una línea de ropa vaquera, una década en la que también obtuvo el reconocimiento oficial de su país: en 1985 fue nombrado Gran Oficial de la Orden del Mérito de la República Italiana y un año después, Caballero de la República.

Con 45 años de carrera a sus espaldas, desde su primera colección en Florencia en 1962, Valentino anunció su retirada en 2007.