Alfonso Laso, periodista deportivo de Teleamazonas, en la gala de lo premios ITV

La noche de este miércoles 18 de noviembre de 2026 se desarrolló en la ciudad de Guayaquil una nueva edición de los Premios ITV.

Estos galardones anuales celebran 30 años de trayectoria reconociendo a los profesionales, producciones y creadores más destacados de la televisión, la radio y los medios digitales en Ecuador.

En la ceremonia Telemazonas obtuvo varios premios en las categorías deportivas y de entretenimiento, consolidando su presencia en televisión en distintos formatos.

Estos son los premios que el canal de la familia ecuatoriana obtuvo:

Mejor Narrador Deportivo: Alfonso Laso obtuvo el reconocimiento por su labor en las transmisiones deportivas del canal

obtuvo el reconocimiento por su labor en las transmisiones deportivas del canal Mejor Programa Concurso: MasterChef se llevó la estatuilla como la producción de competencia más destacada del año

se llevó la estatuilla como la producción de competencia más destacada del año Mejor Animador de Programa Concurso: Virginia Limongi fue premiada por su conducción al frente de MasterChef

Asimismo, durante la velada en el Puerto Principal, el actor y presentador Víctor Aráuz también fue galardonado en la categoría de Mejor Animador de Programa Concurso, su premio lo recibió el actor Alex Vizuete

Estas fueron las reacciones de los talentos de Teleamazonas

En la ceremonia estuvo presente Alfonso Laso como representante del canal de la familia ecuatoriana.

Tras recibir su galardón como 'Mejor Narrador Deportivo' declaró:

Hay mucha gente detrás de esto, así que el premio es de de todo el equipo, no de una sola persona. Lo recibo con con mucho orgullo y lo comparto, por supuesto, con todo el país Alfonso Laso, periodista deportivo de Teleamazonas

Además, a Laso se le entregó los premios que Teleamazonas se llevó por el concurso de cocina Masterchef, y dijo que esta nueva temporada trae muchas sorpresas.

Teleamazonas hace muchos esfuerzos para traer producciones de calidad a la familia ecuatoriana. Así que a seguir el lindo canal y nos vamos felices con estos dos premios. Alfonso Laso, periodista deportivo de Teleamazonas

Al final de su mensaje a la audiencia, el reconocido periodista deportivo agradeció los esfuerzos de todos quienes conforman Teleamazonas y hacen posibles que las producciones lleguen a todos los hogares del Ecuador.