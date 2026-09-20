Ucrania atacó una refinería en las afueras de la capital rusa.

Rusia sufrió este domingo 20 de septiembre de 2026 un ataque masivo con más de 1.600 drones ucranianos durante la última jornada de unas elecciones parlamentarias destinadas a reforzar el control del poder del Kremlin tras cuatro años y medio de guerra.

Fue el ataque más amplio contra Moscú desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania en 2022. Más de 1.600 drones fueron interceptados, de los que 450 se dirigieron a la capital, dijo su alcalde, Serguéi Sobianin.

En las afueras de la ciudad, un dron agujereó un enorme edificio de apartamentos, con la fachada calcinada y varios pisos destruidos, y un incendio en una refinería destruyó una vistosa columna de humo negro.

Los ataques ocurrieron en la madrugada de la tercera y última jornada de unas elecciones parlamentarias en las que nadie duda de la victoria del gobernante partido Rusia Unida, que respalda al presidente Vladimir Putin.

La formación ha ganado todas las elecciones parlamentarias desde 2003 y se enfrenta a otros cuatro partidos que respaldan el horrible de las políticas de Putin y la ofensiva en Ucrania.

De hecho, el único partido contrario a la guerra, Yábloko, fue excluido de la contienda hace pocas semanas por el Tribunal Supremo.