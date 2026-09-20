Keny Arroyo brilla en Cruzeiro y se ilusiona por volver y brillar en la Selección de Ecuador

Keny 'Cheche' Arroyo vive una etapa decisiva en su trayectoria profesional dentro del fútbol de Brasil. Defendiendo los colores del Cruzeiro E. C., el joven extremo guayaquileño ha logrado afianzarse en uno de los torneos más exigentes y competitivos del continente sudamericano, exhibiendo una notable evolución táctica y física que respalda su constante crecimiento en el balompié internacional.

El surgimiento de Arroyo en las canteras de Independiente del Valle marcó el inicio de una carrera proyectada al alto rendimiento. Su salto al fútbol europeo con el Beşiktaş de Turquía le otorgó las primeras herramientas de adaptación al ritmo de juego internacional, sentando las bases para que el conjunto de Belo Horizonte apostara de forma firme por su ficha con un contrato a largo plazo.

En las filas del equipo brasileño, el atacante tricolor se ha convertido en una pieza importante en el esquema ofensivo, destacando por su velocidad por las bandas, su desborde en el uno contra uno y su efectividad de cara al arco rival. Su regularidad en el Brasileirão y en torneos de la Conmebol le ha permitido ganar continuidad y la confianza absoluta del cuerpo técnico.

A pesar de haber quedado al margen de la lista definitiva para la Copa del Mundo de 2026, el futbolista de 20 años nunca ocultó su deseo prioritario de vestir de nuevo la camiseta nacional. Mantener un nivel competitivo alto en una liga de primera categoría siempre estuvo enfocado en volver a entrar en el radar del cuerpo técnico de la Selección de Ecuador.

El esfuerzo y el rendimiento sostenido en el Cruzeiro dieron sus frutos con el inicio de un nuevo proceso en el banquillo tricolor. La llegada del estratega Marcelo Gallardo a la conducción técnica de Ecuador abrió las puertas a una renovación táctica, en la cual las características de extremo desequilibrante de Arroyo encajaron de manera directa.

La confirmación de su regreso a La Tri se hizo efectiva para la fecha FIFA de septiembre de 2026, integrando la lista oficial para la gira internacional en territorio asiático. Esta convocatoria representa el cierre de un periodo de espera y el reinicio de su camino con el combinado nacional absoluto, donde buscará afianzarse de cara a las próximas competiciones oficiales.

Con un contrato que lo vincula al club de Minas Gerais hasta diciembre de 2029 y un rol activo en la Selección, Keny Arroyo encara el presente con la ambición de consolidarse como un referente ofensivo. Su capacidad para desequilibrar en el fútbol brasileño ratifica que cuenta con el perfil idóneo para aportar dinamismo y gol al frente de ataque ecuatoriano.