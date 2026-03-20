Dua Lipa critica el tratamiento mediático del caso Epstein: 'Es un insulto para las víctimas'

Dua Lipa se pronuncia sobre el polemico caso de Jeffrey Epstein

La cantante Dua Lipa lanza una fuerte crítica al tratamiento mediático del caso del financiero Jeffrey Epstein, señalando que la narrativa pública ha desviado la atención de las víctimas.

Durante su pódcast Service95, en conversación con la escritora Roxane Gay, la artista cuestiona cómo se ha abordado uno de los casos más polémicos de explotación sexual a nivel mundial.

Una crítica directa

Dua Lipa apunta especialmente al lenguaje utilizado en medios y redes sociales, al considerar que suaviza la gravedad de los hechos.

Según la artista, muchas publicaciones hablan de “fiestas sexuales” en lugar de referirse claramente a lo que ocurrió: abuso y trata de menores.

Esta forma de narrar los hechos, advierte, termina invisibilizando a las víctimas y reduciendo el impacto real del caso.

“Se enfocan en el morbo”

La cantante también critica que gran parte de la conversación pública se ha centrado en especular sobre nombres de celebridades vinculadas al caso, en lugar de poner el foco en quienes sufrieron los abusos.

Para Dua Lipa, este enfoque convierte una tragedia en un espectáculo mediático.

Sus declaraciones se dan en medio de la reciente publicación de documentos judiciales vinculados al caso Epstein, que incluyen testimonios y detalles sobre la red de explotación.

Estos archivos reactivan el debate global sobre el alcance del caso y la responsabilidad de quienes estuvieron involucrados.

No es la primera vez que Dua Lipa se pronuncia sobre temas sociales.

La artista ha utilizado su plataforma para abordar conflictos internacionales y causas humanitarias, consolidando un perfil cada vez más político dentro de la industria musical.

Más allá de la polémica, sus declaraciones reabren una discusión clave: cómo se cuentan las historias… y a quién se le da realmente la voz.