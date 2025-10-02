Ecuatorianos llevaban más de 44,8 millones en cocaína; Nayib Bukele confirmó la incautación

Ecuatorianos llevaban más de 44.8 millones en cocaína cuando fueron interceptados en aguas de El Salvador.

La Marina Nacional de El Salvador ubicó e interceptó en aguas del Pacífico una embarcación conducida por tres ecuatorianos que trasladaban 1.795 kilogramos de cocaína con un valor económico de 44,8 millones de dólares, informó este jueves 2 de octubre del 2025 en un mensaje en X el presidente, Nayib Bukele.

La embarcación, de acuerdo con una imagen compartida por Bukele, fue localizada a 1.150 millas náuticas al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque, situado entre los departamentos centrales de San Vicente y La Paz.

"Hemos alcanzado un nuevo récord en la lucha contra el narcotráfico internacional", escribió el mandatario.

Indicó que "solo en alta mar, durante 2024 y en lo que va de 2025, hemos incautado 39 toneladas de droga con un valor que supera los $977 millones de dólares".

"Un golpe contundente al narcotráfico internacional. Vamos a continuar luchando contra el narcotráfico, aunque algunos quieran evitarlo", agregó.

Un total de 17,2 toneladas de diferentes tipos de drogas fueron incautadas en aguas del Pacífico de El Salvador en 2024, de las cuales 16,7 toneladas "corresponden a cocaína", dijo en enero pasado el titular del Ministerio de la Defensa, René Francis Merino.