EE.UU. anuncia USD 500 000 en ayuda tras devastadoras inundaciones en Nepal.

El Gobierno de Estados Unidos anunció USD 500 000 en ayuda para Nepal tras las devastadoras inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que golpearon al país y dejaron al menos 160 personas fallecidas y cientos de desaparecidos.

El aporte fue anunciado por el Departamento de Estado, encabezado por el secretario Marco Rubio, como parte de la respuesta internacional a la emergencia.

“Estados Unidos expresa sus más profundas condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida” Marco Rubio, secretario de Estado.

¿Para qué será utilizada la ayuda?

Los recursos estarán destinados a apoyar las labores de búsqueda y rescate. Washington también anunció el despliegue de un asesor especializado en respuesta a desastres en la región.

La emergencia golpeó especialmente al distrito de Rasuwa, cerca de la frontera con el Tíbet, donde la crecida del río Bhote Koshi arrastró viviendas, mercados, carreteras y otras estructuras.

Cientos de personas siguen desaparecidas

Los equipos de emergencia continúan buscando a cientos de desaparecidos. Entre ellos se encuentran turistas y viajeros que estaban en la zona cuando ocurrió el desastre.

Las causas exactas todavía están bajo análisis. Autoridades nepalíes han señalado como una de las hipótesis que un desprendimiento de nieve y rocas pudo bloquear un río y posteriormente provocar la violenta crecida.

Las operaciones de búsqueda continúan en medio de carreteras destruidas, sectores aislados y grandes acumulaciones de lodo y escombros.