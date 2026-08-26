‘Emily in París’ llega a su final: Se confirma la fecha de estreno de la sexta temporada

Netflix publicó fotografías de lo que se viene en la sexta temporada de Emily in Paris

La historia de Emily Cooper está a punto de llegar a su desenlace. Netflix confirmó que la sexta y última temporada de ‘Emily en París’ se estrenará el 24 de diciembre de 2026.

La plataforma anunció la fecha de lanzamiento junto con un primer vistazo a los nuevos episodios, que prometen mantener los ingredientes que han caracterizado a la serie: moda, romance, viajes y nuevas aventuras profesionales.

“¡Por fin está aquí! ¡Te presentamos el primer vistazo a la sexta temporada de Emily in Paris, que regresa el 24 de diciembre!”, anunció Netflix, este miércoles 26 de agosto de 2026.

Aunque la capital francesa seguirá teniendo protagonismo, la última temporada ampliará los horizontes de la protagonista.

El recorrido de Emily tendrá un marcado estilo jet-set, con parte de la trama trasladándose a Grecia y Mónaco.

Lily Collins volverá a interpretar al personaje principal en esta última entrega. La actriz compartió en Instagram el primer adelanto y celebró el regreso de la producción con un mensaje para sus seguidores: “Más moda, más aventuras y, por supuesto, más París”.

La nueva entrega contará con el regreso de casi todo el elenco principal, incluidos Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Lucien Laviscount, entre otros.

Collins también confirmó que esta será la última temporada de la serie y que los nuevos episodios estarán disponibles desde el 24 de diciembre de 2026.

“¡Más moda, más aventuras y por supuesto más París! Compartiendo un primer vistazo a lo que le espera a Emily. Nuestra última temporada será toda tuya el 24 de diciembre de 2026", escribió la actriz en su Instagram.